酒店變隔離設施限長租客兩周遷離　焗住賓館捱貴租

本港隔離設施嚴重不足，多間酒店被政府徵用作社區隔離設施。有酒店長期住客被迫短時間內搬出，大呻難覓地方搬遷，不少酒店的房價亦被托高，同類質素酒店月租叫價達1.3萬港元，較原本酒店的房價貴逾44%。

任職地盤工人的陳先生因居所正進行裝修，3月1日起在九龍一間酒店租住3個月，每月租金約9,000港元。但大床睡了不足一周，他上周六(5日)收到酒店職員來電通知，須於本月19日中午12時前離開。他表示，酒店職員昨稱正商討解決方案，包括按比例退回租金，抑或轉到集團旗下其他酒店，但不保證該酒店不被徵作隔離設施。

陳先生指，目前難以找到合適地方居住，剛落腳不久又要再尋暫住地，感到非常麻煩。他指，目前類近質素的酒店月租高達1.3萬港元，「太多人畀佢迫咗出嚟，市場突然之間湧現一大堆呢啲人，搶貴晒啲價」。他曾嘗試找賓館，但不可「睇房」，更需即日決定及交付租金。

屯門悦品度假酒店住客Maggie的租約原定到今年6月，她上周三(2日)收到酒店職員電話通知，指酒店被徵用為社區隔離治療設施，要求搬走，酒店可安排他們入住同一集團旗下的其他酒店，但未能保證安排同一大小的房間，又不保證日後不會發生同樣情況。

悦品酒店回覆查詢表示，鑑於目前疫情嚴峻及隔離設施不足，悦品酒店配合政府政策，經當局有關部門評估後，觀塘悦品海景酒店、屯門悦品度假酒店及荃灣悦品酒店，將於3月至4月上旬轉為社區隔離設施酒店，共提供約1,500個房間。悦品指，正盡力為受影響住戶提供適切及合理支援，包括另覓合適酒店或服務式住宅、負責搬遷費用等。