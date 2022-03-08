東方日報A1：快測平台　面世變獻世

港府抗疫手腳慢，在東方傳媒機構多番催促下，拖延10日的快速檢測呈報平台昨終面世！趕工推出下流弊多多，呈報都要分兩次！相關平台昨晚6時起運作，衞生署規定本周日（6日）起市民經快測發現確診，須於兩日內作出申報；上月26日至今月5日期間染疫，則須於下周一（14日）前補交資料。患者呈報後將收到隔離令或檢疫令，當局另會抽樣上門複檢。有專家及病人組織估算，過去一個多星期至少逾10萬人已經快測確診而未及申報，並肯定當中會有已經康復的患者選擇瞞報，視「遲來的平台」多此一舉。平台面世變獻世！

港府因應檢測中心排長龍、檢測結果嚴重滯後等原因，上月25日起承認快速檢測結果，指快測確診者可經網上平台呈報，毋須再做核酸檢測，以免資源重疊及耽誤時間。惟相關平台相隔10日後才於昨晚運作，有病人由確診至痊愈仍未獲當局跟進，更增添社區傳播風險。

本報昨晚6時實測登入該呈報平台，初時運作大致暢順，同一時間逾6,000人排隊，輪候數分鐘即可登記。該網站顯示，截至昨晚8時許已超過18萬人排隊。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，市民快測發現染疫，須於當天或翌日經該平台向當局呈報。呈報者須於平台填寫自己與同住人士的個人資料、個人病徵及家居環境等，以及是否需要入住隔離設施等。呈報完成後，24小時內呈報者會再將收到手機短訊，並須按短訊附有的連結上載快速測試結果照片，以及下載隔離令或檢疫令。換言之，整個呈報過程實際分為兩部分。

徐樂堅表示，當局會因應呈報人士的家居情況及需要，優先安排入住社區隔離設施；個別呈報個案亦會進行複檢，當局會派人上門採集鼻咽拭子樣本。當局將會安排派發電子手環及防疫物資，但預計初期有大量呈報，派發物資需時較長。除了平台外，市民另可致電1836119呈報，但涉及人手登記，需時會較長。

快速檢測的隔離檢疫安排，與核酸檢測安排一致。已入住社區隔離設施或居家隔離的患者及家居接觸者，若已接種至少兩劑疫苗，可在確診或接受家居檢疫的第6及第7天，再進行快速測試。若兩次檢測無事即可如常生活，隔離令或檢疫令視為完結。

至於上月26日至本月5日期間經快測確診的市民，徐樂堅表示，他們可在本月14日前補交資料，補領檢疫令或隔離令作證明之用。由於距離確診已有一段時間，相信相關患者現時病情已較為穩定，甚至已康復，中心未必會為個別人士主動作出醫學跟進。他預期，平台啟用後有大批市民使用，籲早前確診者毋須着急，但仍鼓勵他們申報，好讓當局掌握疫情趨勢。至於早前快測若無影相「留底」，患者可於系統作簡單聲明，當局會特殊處理，但之後未必再容許。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，快測確診宗數未必「海量」，但估計每日至少逾萬宗，換言之至少逾10萬人需向當局呈報。但他稱，現時社區隔離未做好，每日確診宗數要回落到「四位數字」仍需一段時間，尤其是安老及殘疾院舍的爆發仍然嚴重。

病人政策連線主席林志釉表示，當局在承認快測結果多日後才推出平台，肯定有不少已確診並接近或已康復的市民不會呈報，他們會擔心呈報反而增添不明確因素，例如被安排入住社區隔離設施、影響工作等；甚至認為毋須當局支援，只要自行在家隔離便可，「都係（對政府的）信心問題」。

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