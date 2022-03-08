七旬確診婦離家失蹤1日　葵涌公廁上吊亡

一名姓梁(79歲)老婦，今日(8日)凌晨3時許，被巡警發現在葵涌葵盛東邨附近一公園公廁的廁格內用棉繩上吊，隨即將她解下，惟經救護員到場檢驗證實死亡，警員在現場並無檢獲遺書。

警方其後聯絡女事主家人確認身份，並得悉死者兩日前與家人經快速測試，與部分親人發現一同確診；不排除她染疫後心情備受困擾，昨日離家出走，家人同日報警求助。今日凌晨女事主被警員巡經上址發現，相信事件無可疑，死因有待驗屍確定。

據了解，女死者生前與兒子，媳婦及孫兒同住葵涌區，三代同堂，其兒子到場認屍後傷心離開。

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