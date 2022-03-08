旺角花墟有大廈水塔驗出含退伍軍人菌　含菌量超標50%

旺角花墟一帶有大廈的水塔，驗出退伍軍人菌超標。

機電工程署公布，於上月的例行巡查中檢測了來自19幢建築物31個淡水冷卻塔水樣本，當中1個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度，等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。署方已向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，擁有人亦已完成消毒工作。

該宗個案的冷卻塔位於旺角太子道西194號，即花墟一帶，該樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度達每毫升約1,500菌落。機電署已按《公眾衞生及市政條例》，向冷卻塔擁有人要求採取適當消毒措施，該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

機電署今年1月至2月間例行監察巡查54幢建築物，檢測81個淡水冷卻塔水樣本，除了發現1個樣本退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值外，另有3個水樣本的退伍軍人桿菌總濃度介乎每毫升10菌落至每毫升1,000菌落之間。

退伍軍人桿菌可存活在不同的水源環境裏，例如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔等，市民或因吸入受污染的水點和霧氣而染病，患者會出現發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦等症狀，嚴重時可出現精神錯亂等的神經系統病徵和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。