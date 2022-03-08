旺角專線小巴與的士相撞釀7傷　的哥女乘客一度被困

旺角發生交通意外，今日(8日)早上7時14分，亞皆老街近聯運街對開有一輛專線小巴攔腰撞向一輛載客的士，的士被推向鐵欄停下。的士嚴重撞毀，擋風玻璃爆裂，安全氣袋彈出。意外釀7人受傷，包括1男4女小巴乘客、的士司機及1名女乘客，其中的哥與女乘客一度被困車內需由消防員救出。救援人員到場拯救，各傷者清醒，在現場接受救護員初步包紮後，由救護車送院治理。警方封鎖現場調查意外原因，初步不排除有人衝燈肇禍。

據悉，涉事專線小巴路線17M，由港鐵太子站開往醫管局大樓、眼科醫院及聖德肋撒醫院。車上有7名乘客，姓曾小巴司機當時為開工後第一轉車，而曾在意外中沒有受傷，但事後猶有餘悸，坦言「有啲嘢唔記得」。他憶述意外時，小巴沿亞皆老街東行，駛至聯運街十字路口「黃格仔」時，曾見到沿染布房街駛至的士在小巴車頭正面，曾立即煞車，惟發生碰撞。至於當時燈號是甚麼顏色，他表示記不起，但「車Cam」拍到，警方可以翻查片段。

一名在九龍醫院任職物理治療師姓李女乘客表示，當時車速不快，的士從右方駛至，撞車一刻，她頭部被撼，以至眼角受傷。