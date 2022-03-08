東華三院與各界同心協力　共度時艱

第五波疫情來勢洶洶，確診數字屢創新高。疫情嚴峻，市面冷清，對不少商戶來說，可謂雪上加霜，疫情為香港市民生計帶來沉重衝擊。在此人心不安之際，作為全港歷史最悠久的慈善團體，東華三院一直堅守崗位，與各界同心協力，應對疫情。感謝熱心機構與商界人士及時捐助，讓東華三院可以緊急推出多項措施，協助屬下不同單位，紓緩經營壓力，維持運作。東華三院辛丑年主席譚鎮國呼籲：「面對惡疫無情，社會各界更應該攜手合作，為有需要人士提供協助。東華三院緊急為屬下單位推出多項應急措施，期望產生漣漪效應，鼓勵更多有心企業向業界施以援手，共度時艱。」

受到社交距離限制影響，不少商戶經營困難，東華三院特意為面臨經營困難的地舖及部分商廈租戶提供租金寬減，並容許有需要的商戶以較低租金續約，亦提供暫時性延後繳租的援助，以濟燃眉之急。自疫情開始至今，該院於相關租金寬減方面累計共支援超過1,500萬元。與此同時，東華三院公共服務緊急為轄下黃大仙簽品哲理中心檔戶，退回今年2月10日至4月20日的承用月費，涉及費用近130萬元，期望措施能減緩檔戶壓力，共度時艱。

東華三院各學校為支援小食部營運商，於本學年合共減免租金逾100萬元。此外，該院更協助為學校提供服務的導師申請政府的抗疫基金。東華三院本學年內亦減收幼稚園及幼兒班全日班的學費，共100萬元，而半日班則維持免收學費。下年度該院全部幼稚園及幼兒園將不會加學費，與家長共度時艱。

感謝嘉華國際集團有限公司主席東華三院辛酉年主席呂志和博士大紫荊勳賢太平紳士，透過「嘉華國際抗疫基金」向東華三院捐贈快速測試套裝，作為屬下前線人員及服務使用者包括長者及基層家庭檢測之用，以減輕醫療系統第一道防線的檢測壓力；並同時為前線醫護及院舍工作人員提供酒店住宿，讓他們在嚴峻抗疫時期獲得歇息空間，以期望有更好休息。

承蒙利希慎基金與和富社會企業有限公司，向東華三院社會服務科捐贈2,500套快速抗原測試劑。有關快速抗原測試劑將優先給予東華三院「居安抗疫」熱線中心、王李名珍荃灣長者鄰舍中心、方樹泉綜合家居照顧服務中心、胡其廉長者鄰舍中心以及改善家居及社區照顧服務〈東區〉以資應用。

此外，屈臣氏蒸餾水向東華三院轄下「南昌220」的低收入家庭捐贈口罩及抗疫包，並特別為低收入家庭兒童額外送出數千個小童口罩，以解決他們嚴重缺乏兒童口罩之苦。東華三院外展服務隊會配合相關捐贈計劃，將以上口罩派發給深水埗區劏房戶。

香格里拉集團亦在此關鍵時刻，連續四周免費為東華三院賽馬會復康中心院友及職員提供餐膳，首兩周會每天新鮮製作超過1,500份午餐及1,200份晚餐，並提供每日兩次免費送餐到院舍派發；緊接的兩周則每天1,000份午餐及800份晚餐，以作及時支援。

與此同時，東華三院顧問局成員陳克勤議員SBS太平紳士聯同香港深圳青年總會成員，於2022年2月19日前往東華三院羅文壎安老院、東華三院陳達墀薈智長者社區支援服務中心，向單位捐贈快速測試套裝，令高風險個案能及早辨識，減少病毒擴散的機會，為堅守崗位的前線員工及長者健康加強保護屏障。Binery & Selvel HK則夥拍香港貨運航空、SINGX、Kumpulan Jetson Berhad及莊柏醫療捐贈1,000個抗原快速測試劑予基層家庭及基層服務使用者。

另外，香港菁英會主席凌俊傑先生派出愛心車隊青年行動協助分發抗疫物資到該院不同區域的服務單位。東華三院亦感謝AEON Style捐贈大批保溫杯和暖包，及時在寒流襲港期間送贈予廣華醫院急症室病人使用。

因應疫情死亡個案上升，當局正透過緊急措施增加遺體儲存量，東華三院寰宇殯儀館緊急借出45個遺體儲存空間，紓緩當前殮房的緊張情況。香港再出發大聯盟捐贈大量抗疫物資，包括快速檢測包、N95口罩、醫用口罩、成人面罩、連花清瘟膠囊與防敏手套予東華三院，以供抗疫之用。東華三院聯同市建局合作，為居於市建局轄下的安置大廈及已收購重建項目內的住宅租戶送遞物資包，提供包括抗疫及消毒用品、快速測試套裝、個人護理用品以及米、罐頭和乾糧等食物，作為在抗疫期間應急之用，照顧共約600個市建局的住宅租戶，以減少居民外出購買食物和生活物資的需要，支援各住戶居家繼續同心抗疫。

東華三院己亥年主席蔡榮星博士BBS則向該院捐贈大量快速抗原測試套裝；在立法會議員、東華三院前任副主席陳祖恒先生募集下，香港河北聯誼會及石家莊以嶺藥業有限公司，捐出大量連花清瘟抗菌抗病毒口罩及連花呼吸健康包予該院醫務及社會服務單位，而微策生物技術股份有限公司及東方國際（集團）有限公司聯合馳援捐贈大批快速抗原測試套裝予該院社會服務單位；在東華三院副主席鄧明慧女士引介下，關愛同行會、創科匯可持續發展協會和森寶科技SAMBO向東華三院長者院舍提供光自潔light fresh納米塗層長效消毒塗層及納米噴霧槍104份，以供應急。

東華三院主席譚鎮國強調，眼見第五波疫情肆虐，各項民生經已大受影響，但深信祇要各界攜手，彰顯獅子山精神，守望相助，香港一定能衝出愁霧，重見陽光。期望各界善長此刻更要伸出援手，支持東華三院各項抗疫工作，共同為社會出一分力。

各界善長，廣施濟眾，同心抗疫，殊堪敬仰。捐助踴躍，資料如有未及更新，深致歉焉。亦尊重個別善長意願，此表未有盡錄所有善長芳名，敬希垂注。