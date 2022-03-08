公院紅袋垃圾問題未解　瑪嘉烈屯門天水圍醫院現垃圾山

第5波新冠疫情令公營醫院不勝負荷，除各急症室有大批確診病人輪候外，不少醫院亦堆積大量醫療廢物。早前明愛醫院出現一座座紅袋醫療垃圾山，即具傳染性的醫療垃圾，引發社會關注。近日再有讀者向東網報料，指屯門醫院及天水圍醫院同樣有大量堆積的醫療垃圾，負責相關工作的人員壓力極大，在人手不足的情況下難以應付。

近日有在公立醫院工作的市民向東網報料，指同事們在近數個星期留意到垃圾房中有大量紅色醫療垃圾，堆積時間甚久，在瑪嘉烈醫院、屯門醫院及天水圍醫院皆有出現。該報料人又提到，大部分紅色垃圾袋內的是確診病人產生的垃圾，如生活用品、嘔吐物等，有播疫風險，需要特別的程序處理。

該名市民指，大部分醫管局的清潔工皆為上了年紀的人擔任，他們自身染疫的風險高，不少人擔心處理會影響自身安全。

早前明愛醫院懷信樓後方有一間收集醫療廢物的鐵皮屋，東網記者到現場視察，發現該鐵皮屋塞滿滿載的紅色袋，屋外還有一座又一座垃圾山，目測有數百袋。今日記者再到場視察，涉事的垃圾已全被運走。

有工會代表曾稱，近期大批醫管局外判清潔工人染疫，或成為密切接觸者要隔離，加上用到太多保護衣，導致處理不及，又指不少公立醫院都不夠人手處理垃圾。