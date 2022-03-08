疫情下中港運輸受阻出貨無期　新居業主無廚櫃照住

本港疫情持續下重創中港運輸物流，政府破例以鐵路運送食品及防疫用品應急，惟不屬首要需求的物資，如建築材料及家具物料等則大多停運，有內地工廠更被當局禁止出貨到香港，令正租樓的準新居業主「兩邊交租」，裝修工程被迫煞停，欲哭無淚；亦有準業主在無廚櫃下在廁所洗碗，小孩打地鋪「住咗先」，笑指「做數個月野人」。有運輸業界指，目前中港運輸一團糟，部分地方政府下令停運，盼香港能與內地協調，盡快穩定物流減少混亂。

「依家已經一邊供樓一邊交租已經3個月，老公份糧都用晒，但真係唔知捱倒幾耐！」去年抽中粉嶺區新居屋的準業主梁太(化名)，看着半完工的廚房一臉無奈，她原本計劃一家三口本月底遷入新居，近日收到裝修公司通知，稱訂製廚櫃及衣櫃物料的內地廠房被當地政府勒令停止出貨到香港，無奈下亦要搬進「半完成」的新居。

居於同屋苑的另一業主陳太(化名)就索性「未完工先入住」，她請裝修師傅在廚房加設鐵架，月初已經搬進屋內，在沒有爐具下只靠電磁爐簡單煮食，連鋅盆也沒有迫在廁所洗碗，床架也未能付運，小孩只好以床褥「打地鋪」，坦言「過下啲野人生活好過兩邊交租，心理壓力真係好大！」網上亦有不少苦主討論，無論是內地大型廠商，或者網購平台的物資一律不送貨到香港，有人概嘆新居美夢變惡夢，等貨到要看天意。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱，現時中港陸路運輸陷入前所未見的混亂局面，有司機經過3次檢測證實無染疫後，亦被指居於疫廈而被拒入境21日，地方政府防疫政策不一，如惠洲及東莞等下令不准工廠出貨到香港，甚至取消場地碼令司機無法取貨，約8,000名中港司機面臨集體失業，促請香港政府與內地當局協調，提出可行方案確保物流穩定，「啲人裝修，起屋啲預製組件全部都大陸嚟，封晒又點可以令香港繁榮穩定啊？」

運輸及房屋局發言人指，截至本月5日，共有358名跨境貨車司機染疫。運輸署已於2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，證實無染疫的司機才可進入内地，將繼續與跨境貨車業界保持溝通，以及與廣東省政府保持密切聯繫，向內地相關部門反映跨境貨運業界日常運作遇到的情況。至於內地供港物資鐵路運輸服務初期每日開行一列班次，會按需求及貨場處理能力逐步增加，亦會研究運送不同種類貨物的可行性。