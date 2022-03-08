領消費券帳戶失效需重新登記　八達通涉及5.7萬個用戶

新一輪1萬港元電子消費券分階段派發，部分市民要先更新資料，才可在下月獲發5,000港元消費券。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今(8日)在電台節目表示，去年有約630萬名市民曾領取消費券，當中逾99%毋須再辦手續，少數市民的帳戶失效，要在本月25日前重新登記，其中八達通有5.7萬張卡退回公司，相關市民須致電熱線索取登記參考編號，以便在網上更新帳戶，而原有八達通卡會被註銷。

王指出，熱線至今已收到約1,200個查詢，當中約200個是查詢參考編號，會思考分流的方法。如市民日後遺失八達通，被他人盜用消費券，政府無法知悉，市民要先報警，才可領取剩餘的消費券金額。

她又提到，以八達通領取消費券的市民，會分兩期，首期會先領取4,000元，5月底若已用完4,000元，則可在6月中領取餘下的1,000元，如在10月底才用完首4,000元，餘下的1,000元無使用時限。

至於已移民的人士，王稱第二階段會更新在港居住等要求，以進行篩查，屆時會有登記平台供他們申報，未來會公布細節。她又表示，當局會視乎疫情發展，決定電子消費券的具體發放時間，重申希望可盡快發放，以紓緩市民壓力。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒則表示，5.7萬名要重新登記的用戶中，約1.7萬名已轉用樂悠卡。已申請樂悠咭的長者則有60多萬，當中大部分仍持有去年的八達通，李指因為人數太多，建議他們以該張八達通領取消費券，相信有關部門可在兩周內為市民完成更新資料的工作。