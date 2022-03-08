上水屠房復運　市民豪花800元買豬肉　肉檔慨嘆難補停開2周損失

上水屠房上月26日起因爆疫而停運，致市場上鮮活豬供應大幅減少，不少街市檔口更因缺貨售賣而暫停停業。不過，隨着上水屠房於昨日(8日)恢復運作，本港活豬供應預計可於今日回復正常水平，亦令早前受影響的檔口重開。記者今早(8日)10時許，到位於大埔墟街市巡視，發現許多豬肉檔口均門庭如市，儘管豬肉價錢每斤已漲至90港元；在搶購潮下，有市民更豪花近800港元買豬肉。

豬肉檔檔主黃生指，雖然上水屠房復開，惟豬肉來貨價錢仍居高不下，每擔豬肉較之前貴近千多港元，故自己亦無奈加價，其檔口現時豬肉約售90港元一斤。同時，他亦透露可能因為疫慌，加上豬肉供應近期常處於不穩定狀況，故雖然價錢增加，但卻無減市民購買意欲，早上生意一直忙不過來，但慨嘆未能補回之前停開14天的損失。

花近800港元買豬肉的市民溫先生則笑言疫荒下，百物漲價已經不是鮮事，故現時於街市購物已經不問價錢，因為「屋企始終要食」。問及為何買800多港元豬肉，他指這分量是家庭一星期食用分量，在疫情緊張加上搶購潮下，只是「預早買放冰箱」，已備不時之需。

市民陳小姐亦指現時疫情嚴峻，雖然上水屠房恢復運作，但不能估計幾時又有員工會染疫，故自己亦買多了豬肉。她亦指，政府雖然多次表示食物充裕，但多日的搶購潮，證明市民明顯地根本不信政府的說話，只能自求多福。