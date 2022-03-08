內地供港冰鮮豬增1.2倍　活豬供應今回復正常

今早有市民陸續到街市購買新鮮豬肉。(吳鎮興攝)

上水屠房受新冠疫情影響於上月26日起關閉，直至昨日(7日)重開並恢復屠宰牲口服務。政府發言人今日(8日)表示，由於上水屠房恢復服務，荃灣屠房亦繼續因應其運作情況提供屠宰服務，活豬供應今日可回復正常水平。昨日內地抵港的蔬菜供應量，約為平日內地供應量的8成半。

發言人表示，截至昨日午夜的最新資料顯示，內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約62公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.2倍。至於冰鮮家禽貨量約為11萬隻，而本地屠宰的活雞則約9,800隻，供應大致穩定。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一周平均每日供應共400萬隻。

內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,000公噸，供應量約為平日內地供應量的8成半，比港府昨日公布的2,200公噸略為下降。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為767公噸，菜心及白菜昨天的平均批發價每斤分別為8.8元及8元。

此外，上周三(2日)從內地抽調援港的38名具有專業資歷和豐富執業經驗的鮮肉屠宰生產線業務骨幹，其組成的「援港保供專班」於今日凌晨正式開工，協助上水屠房的正常生產及營運。據內地官媒報道，專班成員初步計劃留港支援兩個月，負責崗位涵蓋屠宰生產線的各個工序，緩解屠宰生產線人員緊缺情況。