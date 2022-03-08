會計師公會理事會選舉　政府擬增關卡　調高提名門檻設審委會

政府去年修例，將香港會計師公會的主要規管職權轉移至財務匯報局，賦權該局成為全面的獨立規管和監察機構，並更名為會計及財務匯報局，政府擬在理事會選舉上增兩關卡。財經及庫務局局長許正宇今(8日)發表網誌，透露將「優化」會計師公會理事會選舉安排，包括調高候選人提名門檻，又引述有意見認為要加入非會員的業界提名，甚至設立「提名審核委員會」。

在條例草案通過後，會計界就公會理事會的機構管治效能及選舉方法向他表達關注，議員林智遠向去信建議財庫局審視及修改公會理事會選舉的條例，完善提名程序、參選人資格、選舉時間及間隔等相關安排。財庫局於本年1、2月份向包括議員林智遠、議員黃、公會理事會及多個會計行業組織展開了兩輪諮詢，並就多個改革方向收集意見。許指業界認為修例有效避免公會因偏離專業、選舉政治化而有損香港會計業的專業形象及地位。

許表示，經收集意見後，會研究提高公會理事選舉的提名門檻，按目前相關的法例要求，任何會計師要成為公會理事選舉的候選人，須得到兩名會計師分別作為提議人及附議人提名。惟以現今會員人數超過40,000會計師的公會來說，只要求兩名會計師提名的門檻偏低，業界建議增加提名人數目。

此外，許又引述業界要求候選人須取得公會會員以外其他會計界主要持份者的提名，亦有業界希望設立由會計專業的主要持份者組成的提名審核委員會，審核候選人的資歷及是否適合履行公會的法定功能。

另外，他引述業界指，目前公會理事會的當選理事任期為兩年，而每年皆舉辦選舉耗用並分散了公會不少資源及精力，令理事會難以專注處理專業議題及長遠規劃，故建議更改理事的選舉周期。

他續稱，當局會根據過去兩輪諮詢收集到的意見，就如何推動數個優化方向的具體細節諮詢會計界主要持份者。他強調優化將以協助公會發揮新規管制度下的專業角色為大前提，不會為公會帶來非必要的負擔，亦會尊重公會自行處理專業事務的職能。