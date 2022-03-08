疫下基層家長壓力大　99%受訪者無法負擔未來3個月開支

面對新冠肺炎疫情嚴峻，學生需提早放假，加上連日來的搶購潮，有許多家長表示自己身心俱疲。有機構今日(8日)公布調查結果，發現基層兒童照顧者的壓力巨大，71.6%受訪者認為壓力多涉及家庭及子女，更有99%受訪者表示未能負擔未來3個月的開支。有家長坦言，疫情下收入緊絀，但百物騰貴，實難以滿足子女學習及營養需要。相關機構建議政府資助開設網上功課輔導班、增設兒童消費券等。

民社服務中心於今年2月14日至3月6日，透過網上問卷、電話訪問、焦點小組等形式，進行了「民社2022兒童照顧者疫情支援問卷」的調查，訪問603位基層兒童照顧者。結果顯示，89.7%受訪者只能獨自照顧子女；79.1%受訪者認為壓力指數有已達8分或以上，當中有超過31%受訪者表示壓力指數有10分，可見照顧者壓力巨大。

在家庭開支方面，有99%受訪者更表示未能負擔未來3個月的開支，多數受訪者均表示現存的口罩數目和消毒清潔劑，不足夠支援未來三個月的用量。此外，98.2%受訪者亦表示學校暫停面授課期間，子女在網上學習方面會遇到困難。

家長「阿君」表示，家中育有2名分別12及6歲的子女，現時子女提早放假，但為了不影響長子學習進度，每月額外花費約900多港元供他補習英文，故已沒有餘錢讓幼女學習其他興趣班。她又慨嘆現時物價飛漲，蔬菜、肉類都動輒數十港元，十分擔心未有能力應付小孩的營養需要。她指許多基層家庭正面對同樣困境，更有人手停口停，因此十分需要政府支援。

機構建議政府資助慈善機構開設網上功課輔導班、增設兒童消費券，照顧者消費券；又倡擴大「消費券」適用範圍至繳交租金帳單，恢復公屋免租及「N無人士津貼」，將電費補貼改為現金及提高補貼金額至3,000港元。