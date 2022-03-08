康文署聘兼職抗疫助理時薪$320　議員斥人工偏高疑私相授受

第5波疫情大爆發，接種疫苗人數大增，加上全民強檢推行在即，惟負責前線防疫工作的人手嚴重不足，早前月薪逾3萬港元的臨時照顧員被不少人寓為「疫市筍工」。然而康樂及文化事務署以時薪320港元招聘「兼職前線抗疫助理」，為期3個月，有議員質疑該職位沒有公開招聘，月薪竟逾66,000港元，直指薪酬偏高，要求政府公開交代如何訂立時薪及面試標準，及如何避免坊間質疑「私相授受」。東網正向康文署查詢相關職位的招聘及面試詳情。

議員陸頌雄今日(8日)在社交平台上載一份康文署聘請「兼職前線抗疫助理」的文件，顯示相關職位合約期為3月至5月，為期3個月，政府有權按月續約，須在圍封檢測區域不定時工作，薪酬為時薪320港元，按實際工作時數計算，不包括用膳時間及約滿酬金。

至於入職條件為已完成中五或同等程度教育、已接種2劑疫苗、具備基本中英文講寫能力並能操粵語，以及在收到通知後1日後即到任，每天上班前亦需在快檢中確認沒有染疫。

陸指該職位疑未有公開招聘，並指根據計算，該職位時薪為320港元的話，若每日工作9小時，不包括飯鐘，每月工作26日，月薪可超過66,000港元。他亦提出4大問題，首先，他指政府用公帑招聘，有關招聘的渠道為何，並如何確保招聘過程公平、公正、公開。

他亦指現時人手最短缺、工作最危險的護士，需要專業資格，時薪都只有300港元以下，而日日面對確診人士的護理員，月薪連津貼亦只有3萬多港元。而該職位只需中五學歷，毋須好似護士或護理員處理高危工作，時薪的訂立依據為何。

不單止薪酬偏高，他又懷疑該職位非公開招聘，政府如何避免坊間質疑的私相授受。他同時提出若以一半時薪，請兩倍人手，增加就業、減低工作負擔，提高服務質量，是否會更合理。