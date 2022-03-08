政Whats噏：撤對沖法案委員成員名單出爐　張國鈞有意做主席

落實取消強積金對沖方案嘅《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》上月已喺立法會首讀，立法會早前設相關法案委員會。由於有意加入委員會人數較上限多，經抽籤後委員名單今(8日)終出爐，15位委員中多達10人為議會新丁，其餘5人屬舊人。之前一眾議員有共識，只有舊議員可以擔任主席，唔知最終人選係邊個呢？

根據立法會秘書處公布嘅15人名單，原本喺超額名單嘅謝偉俊、周小松、梁子穎、黃俊碩及黃國都被抽中成為委員。支持盡快落實工聯會、勞聯及民建聯成員佔8席，係整體成員數目逾一半，其餘係商界及專業界別議員。至於委員中只有5位屬舊人，包括謝、議員葉劉淑儀、吳永嘉、邵家輝同埋張國鈞。

值得留意嘅係，張國鈞原本係以個別議員身份示明加入法案委員會，但該黨尋晚(7日)就臨時變陣，安排佢同顏汶羽交換，以指定配額加入。張接受東網查詢時，被問到係咪有興趣競逐該委員會主席，佢就話自己了解僱主及僱員兩邊嘅睇法，而喺上年參選立法會選委會界別議席時，呢項政策都係重點討論議題之一，故自己與政策局有較多溝通交流，如獲其他委員支持，都有意擔任主席。本身係律師嘅佢又話，呢條草案中嘅條文較繁雜，故如過去有相關經驗，相信都有幫助。