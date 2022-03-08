再增160新冠患者離世　4人未送院已死亡

本港第5波新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今(8日)在疫情記者會公布，過去24小時，全港有160名患者離世，分別為92男68女，年齡介乎4至105歲；連同會上公布的127宗滯後呈報死亡個案，其中4人未送院已死亡，涉及3男1女，均有慢性疾病，單日共新增287人病亡。

在過去一日的160宗死亡個案中，有145人是65歲或以上的長者，有86人來自院舍，116人未接種疫苗、25人已打一針、19人打兩針。至於127宗滯後呈報的死亡個案，屬於上月21日至本周日(6日)期間離世，涉及68男59女，年齡介乎56至102歲。第5疫情至今，共有1,224宗死亡個案在院舍中出現。

會上公布較年輕的死亡病例中，包括1名4歲兒童；1名20歲男性，本身有心漏症、腎盂積水，是長期病患且無接種疫苗；1名25歲院舍病人，有腦癇症及長期病患；另一名36歲男死者同樣是院友，本身有唐氏綜合症及腦癇症。

何婉霞表示，目前為止，有74名患者情況危殆、105人嚴重、69人在深切治療部留院。現時深切治療部(ICU)的使用量約8成，如有需要，現有機制會調配不同ICU的病人，有關器官移植手術仍有進行，但需看死者家屬及死者意向。她又指，有新增4名病人已轉至中大醫院，病情穩定。

另外，現時有8,359位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。