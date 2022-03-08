違初選案保釋條件　余慧明被法庭取消保釋　即時還押

47名民主派人士前年因參與「35+」初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪。其中前醫管局員工陣線主席余慧明（34歲）去年獲准保釋候訊，惟她被指於今年2月初違反法庭保釋條件，昨（7日）午被警方拘捕。余今天（8日）下午被押往西九龍裁判法院提訊，控方申請撤回余的保釋。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉聽取控辯兩方陳詞後，裁定余已違反法庭保釋條件，下令撤回被告保釋；辯方另申請撤銷保釋程序的報道限制，羅官考慮後亦否決。

被告余慧明被控一項串謀顛覆國家政權罪，指她連同46名同案被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

去年7月28日，余向高等法院原訟庭申請保釋，最終獲國安法指定法官杜麗冰批准，她獲准以10萬港元現金及丈夫5萬港元人事擔保保釋，她須交出旅遊證件，保釋期間不得離港、居於報稱地址、每星期4次到警署報到、遵守每日凌晨12點至早上6時的宵禁令。

此外，法官亦下令余不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為可構成違反港區國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論；除投票外，不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；亦不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士；不得作出任何危害國家安全行為。

案件編號：WKCC813/2021