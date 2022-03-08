父子輪流確診感求助無門　慨嘆政府抗疫失敗

廣華醫院急症室外等候多時的吳氏父子先後確診，原本已退燒的5歲兒子再次發起高燒，吳父無奈再帶兒子求診。(劉子文攝)

本港第5波疫情感染人數持續高企，惟政府指示混亂分工不清，連日來不少輕症患者湧到急症室求診，分薄急症室資源，致令真正需要救治的幼童及長者苦等無期，甚至錯過最佳治療時間。東網記者連日在各公立醫院外亦見到老幼在排隊候診，其中一對在廣華醫院等候的父子先後確診，當中5歲的兒子高燒多日只獲發退燒藥即被打發回家，而10日後再次高燒被迫再排急症，慨嘆政府政策失敗苦了市民，抗疫不合格。

昨日(7日)深夜廣華醫院外的帳篷仍有零星等候市民，其中坐在帳內的吳氏父子，原來都曾先後確診。從事地盤工作的吳先生說，今年約5歲的兒子於上月底發高燒至攝氏40度，故立時送他到廣華醫院急症室求診，留了唾液樣本待檢測結果，豈料苦候多時後只獲發兩劑退燒藥，並無醫生診治。吳指，醫院並無要求他們離開，惟他被告知兒童病床爆滿，「唔通要我等3日3夜，惟有簽紙返屋企！」

等待檢測結果兩日後，兒子獲通知呈陽性，惟沒有人跟進，只能自我隔離治療，只在家裏一有燒就服用退燒藥，惟病情反反覆覆，10多日後至昨晚再度發起高燒，令吳憂心忡忡，別無他法下急帶兒子到廣華醫院急症室求診，盼得到適切治療。

吳本身亦是康復者，他於上月21日自我檢測發現呈陽性，當時並無求醫，也聽從政府專家建議在家服感冒藥及自我隔離，大約4天後已逐漸康復，之後再作自我檢測已呈陰性，直言「靠醫院不如靠自己免疫力」，惟只是憂慮年幼的兒子不停發燒會引發重症。

吳坦言對政府抗疫失望，100分滿分只會給30分，又慨嘆香港淪落至此實在慘不忍睹，而公立醫院的做法官僚死板，長者及幼童苦等數以小時計，長此下去「生人都畀你醫到死」，盼政府上下都好好反思，改善目前的亂象。