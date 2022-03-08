政Whats噏：李柱銘陳方安生認知度創新低 在囚黃之鋒亦跌

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)，同屬「叛國禍港四人幫」嘅「民主阿婆」、前政務司司長陳方安生，同埋被內地官媒批評主動「賣身」畀美國主子、「新生代漢奸」嘅黃之鋒，認知程度全數下跌！有機構今日(8日)發布最新調查結果，發現唔少市民對相關嘅民主派人士認知程度下跌，其中李漢奸同民主阿婆嘅提名比率創個人紀錄新低。

香港民意研究所喺上月21日至24日成功訪問1002名市民，今日發放市民最熟悉政治人物排名榜。對比半年前嘅排名，李漢奸嘅排名下跌5名，提名比率下跌6%；民主阿婆排名下跌5名，提名比率下跌4%；黃之鋒嘅排名下跌3名，提名比率下跌1%。

時事評論員陳雲生話民主阿婆已經銷聲匿迹，早前已經宣布退出政壇，收斂咗所以排名下跌係自然嘅事。對於黃之鋒排名下跌，陳話黃坐監，傳媒報道相對少咗，唔排除西方國家認為黃利用價值低咗；加上國際正討論烏克蘭問題，無人關注黃。

陳話李漢奸因年紀大加上專業背景問題，冇乜主動出聲，外國已經冇冇再關注佢。陳又話知名度唔代表支持度，有人會流芳百世，亦有人遺臭萬年，擔心有人特登挑起存在感，其實另有政治動機，希望政府留意。

民主阿婆早前宣布退出政壇，之不過官媒以「禍港頭目一句『退出政壇』就能逃避懲罰嗎？」為題發文，質疑民主阿婆選擇退出政壇嘅時機，未來都可能要面對「懲罰」。

李漢奸之前突然話，「提倡攬炒的人，他們一無所知。」被批評前言不對後語，只不過係「牆頭草」！事實上，法庭早前就8.18同8.31兩項未經批准集結案作出裁決，壹傳媒黎智英被判監禁14個月，加上其他案件，總刑期為20個月，佢現於赤柱監服刑，而李柱銘喺8.18案亦罪成被判11個月，緩刑2年，曾有法律界人士直言應向李漢奸判處監禁式刑罰。

現時在囚嘅黃之鋒，亦被內地官媒斥為「新生代漢奸」，多次點名批評佢係香港「反中亂港」分子，直斥佢同李漢奸係「一老一小兩個小丑」，兩人不斷喺外國國會「賣港辱國」。