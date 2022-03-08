碼頭公司兩周處理2500套方艙組件　料未來3個月增至1萬套

不少供港貨品供應鏈因新冠肺炎疫情受到影響，有碼頭公司通過水路運輸，由2月下旬至今，共收集及分發逾千個貨櫃物資，包括食物、生活必需品、醫療物資、快速抗原測試包等，另參與支援建設隔離治療設施，協助處理近2,500套預製組件，促使方艙醫院早日落成。其負責人表示，處理方艙醫院運送趕急，在前線人手受嚴重影響下，已盡力維持碼頭正常運作，確保供應鏈暢順，而現時碼頭貨運量更較疫情前上升近30%，並預料未來3個月將處理1萬套付運香港的相關組件。

由新鴻基地產發展有限公司與和記港口集團有限公司合資持有的香港內河碼頭，自上月22日至今，收集及分發逾千個貨櫃物資，共63次駁船班次，目前亦正與航運公司商討開闢每日航班，確保抗疫及日常物資有序抵港；另外，過去兩周更已處理從內地運抵香港近2,500套方艙醫院預製組件。

香港內河碼頭碼頭操作及工程總經理孫嘉寶直言，當時突然收到通知運載方艙醫院組件的船隻將會埋岸，趕急情度是「無合約、無價錢、未知有沒有合適吊具」，惟有先向相關單位取相，由有相關經驗的同事判斷需要的工具，船未到已準備就緒，形容有如「一級方程式賽車工作團隊的工作速度」。

他續指，預期未來3個月共會處理1萬套付運香港的相關組件，而現時碼頭貨運量比疫情前增加近30%，即每日約多100隻櫃，惟強調貨物大量來港是因應疫情，故營業額與成本都非主流考量。對於港府正考慮試行陸路貨物接駁場計劃，他表示碼頭樂意配合，措施一旦落實，內地司機可以在零接觸下直接運送貨物到港，保障輸港物資穩定。