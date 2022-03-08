冰鮮冷藏肉扮鮮肉出售　食環查封大埔荃灣兩舖

食物環境衞生署表示一直致力打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，今日(8日)在大埔及荃灣向懷疑以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。

行動中，食環署人員在兩間分別位於大埔大榮里及荃灣川龍街的持牌新鮮糧食店，檢獲逾520公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，已即時封存作進一步調查。食環署亦已抽取豬肉樣本檢測防腐劑，如有足夠證據會檢控。該兩名店舖持牌人涉嫌把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署會取消該兩間新鮮糧食店的牌照。食環署人員亦就設備不潔，檢控其中一間新鮮糧食店負責人。

食環署表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題。這種牟取暴利的經營方式，亦對其他遵從規定的店舖不公。

任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理投訴。如發現有異常情況，會即時調查及執法。此外，食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要突擊巡查及執法。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。