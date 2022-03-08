政Whats噏：童心抗疫　楊政龍盼盡快為萬個家庭帶來及時雨

第5波疫情嚴峻，香港青年聯會(青聯)與多個團體合作，將啟動 「青少年抗疫連線」，為青少年同兒童家庭提供更多資訊同支援。其中，青聯常務副主席楊政龍話青少年抗疫連線獲得各界青年鼎力支持，短短幾日已成功動員200多位青年擔任義工，體現青少年對社會嘅承擔。

「青少年抗疫連線」正開展第一項活動「童心抗疫 YouAndMe」，透過幼稚園同小學將抗疫物資送到有需要嘅家庭。登記名額為100間幼稚園同100間小學，先到先得，預計將有一萬個有需要家庭受惠。楊政龍話由活動構思至今，已成功動員200幾位青年擔任義工，可見青少年對社會嘅承擔，希望可盡快將抗疫物資直接送到約1萬個家庭手中，為佢哋帶嚟及時雨。

身兼青聯主席嘅議員梁毓偉希望可以動員青年力量，透過幼稚園同小學將抗疫物資送畀有需要嘅基層青少年同埋兒童家庭。佢又話今次派送活動只係開始，希望召集更多青年義工繼續支持前線抗疫工作。

派送行動預計3月14日開始，連線義工將直接將抗疫物資包送到登記地址，包括新冠病毒快速檢測劑、金花清感顆粒同兒童口罩等。