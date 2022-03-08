兩私院接收逾百非新冠患者　專科醫生：因設備有限

新冠肺炎疫情下公立醫院急症室及病房服務「爆煲」，連日來外界多次建議私家醫院應落手幫忙。東網向多間私家醫院查詢，其中2間私院回覆指，至昨日(7日)已從醫院管理局接收逾百名非新冠肺炎患者，以紓緩公院壓力。有專科醫生提出，私院無論硬件或軟件都有一定限制，既沒有足夠負壓病床，亦沒有足夠駐院醫生，認為較可行做法讓私院進一步接收非新冠患者，以讓公立醫院專注抗疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超估算，目前全港私家醫院僅有6,000張病床，約為公立醫院的20%，由於大部分私院當初設計並沒有預算應付高度傳染的疫症，僅有極少數設有負壓病房等負壓設施。他進一步解釋，自2003年沙士後，政府投入大量資源予公營醫院提升設備，包括負壓病床等，令公院設備較完善。

談及接收非新冠患者的可能性，他承認私家醫院的確有空間接受部分康復者或其他非確診者，但目前私院內醫護的固定人手並不多，由於醫院主要依賴醫生以「挂單」形式看診，每間私院僅約有幾十名駐院醫生，認為即使能夠借出病床亦未有足夠人手照顧患者。他預計私院短期內難以擴充人手，又預計政府需投入大量資源方有機會成事。

港怡醫院指，截至昨，已安排了超過100名病人由醫管局轉介到該院，當中約20名冠心病及腫瘤科病人會於未來1至2周內接受相關手術及治療，另將安排約70名需定期輸血的公立醫院病人到該院接受輸血服務。該院又指，門診及急症室一直有為出現發燒、呼吸道感染等症狀，以及輕症的新冠病人提供門診服務。

養和醫院回覆，目前已約有20多位病人獲轉介至該院，並預計本周及未來數周陸續接收更多其他類型的病人，如產科分娩、心血管病及及需接受電療或其他治療的癌症病人。

養和又指，已於本月初完成2項由醫管局轉介的癌症病人緊急手術，同時會接收發燒及出現上呼吸道徵狀的求診者，若他們確診，會讓這些輕症的確診者在院內特定範圍，接受醫生視像問診。