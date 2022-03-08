兩死者英文名極相近　東區醫院警方疑交接混亂運錯屍

新冠肺炎疫情肆虐不斷，公院內因大量確診病人離世而未能送公眾殮房，導致出現屍疊在醫院走廊情況。東區醫院1名病人上周一(2月28日)由救護車送到該院急症室，病情危殆且持續惡化，於當日離世，院方上周四(3日)安排死者遺體運送到公眾殮房時發現，遺體於早前已被運送到域多利亞公眾殮房，經初步調查發現，由於該死者的英文名字串法與另一離世病人非常相近，醫院職員與警方核對名單時懷疑出現混亂，導致其中1具遺體被錯誤運往公眾殮房。

有消息表示，2名死者年紀相距20年，其中1名死者家屬到域多利亞公眾殮房認屍時，並未有發現遺體不是其家人，而當時另一死者家屬則未認屍，懷疑因此揭發出錯。

東區醫院今日(8日)表示，十分關注事件，已聯絡涉事家屬致歉和解釋情況，昨日(7日)已安排家屬確認遺體身份。該院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已提醒職員需謹慎核對病人資料，亦會詳細調查事件經過及提出改善建議。

該名病人上周一由救護車送到東區醫院急症室，情況危殆，病情持續惡化並於同日離世。按照既定程序，須將在急症室離世的病人個案呈報死因裁判庭，並將遺體安排運往公眾殮房進行相關法定程序。但醫院在上周四安排將上述病人的遺體運送到公眾殮房時發現，病人遺體於早前已被運送到域多利亞公眾殮房。

根據醫院紀錄，警方人員曾於上周一到東區醫院急症室處理轉移數具遺體至域多利亞公眾殮房的事宜，移送前由警方人員及醫院職員核對名單上的遺體資料。東區醫院進行初步調查及核對病人資料時，發現當中有2名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方人員在核對的過程中出現混亂，導致其中1具遺體被錯誤運往公眾殮房。醫院已經與相關部門溝通以跟進事件。