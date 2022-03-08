斥醫療資源調動失當　梁美芬：親人聽從指引在家隔離終離世

疫情肆虐，確診人數急升，惟政府統籌工作屢受批評。有議員今日(8日)在立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會上，要求政府交代會否將安老院舍受感染院友，送至社區隔離中心隔離。更有議員透露，其一名染疫親人聽從當局指引在家隔離，最終離世，批評政府沒有做好統籌，未能妥善調動醫療資源。政府回應指社區隔離中心的規格未必適合照顧染疫長者，但會再做計劃，又指政府會向內地要求撥調醫護人手。

議員梁美芬要求當局交代一個更精準的抗疫路線圖，稱第5波爆發以來已有逾2,000人染疫離世，包括她的一名親人，該名親人起初是輕症，跟隨當局指引在家隔離，但後來病情惡化。她又指，現時市民認為政府無法幫助他們，即使受感染亦不願申報，質疑當局未有告知市民染疫危險性。她更指政府應積極徵用私家醫院和診所，並安排內地醫護人員來港幫忙，而醫療界中所有反對內地醫護來港的人士，也應到前線照顧病人。

議員葛珮帆問及當局計劃何時完成全部安老院舍疫苗接種，又促請政府優先將確診長者搬離安老院。至於醫療衞生界林哲玄稱，只要在社區隔離中心加設醫療監督儀器、急救設備等，便足以照顧到原本在院舍內的長者。

食物及衞生局副局長徐德義回應指，當局計劃在2至3周內完成全數安老院舍疫苗接種，又指出安老院舍確診長者需要密切醫療監察，社區隔離中心的規格未必適合，但留意有關需要，當局會再從長計議。他又指，將陸續有更多指定醫院接收新冠患者，包括天水圍醫院、北大嶼山醫院。

此外，他指因應醫護人手緊張，政府有向內地要求增撥人手；至於需增加多少個床位則未有估計，稱內地專家目前與醫管局和衞生署檢視抗疫政策，會看看如何分流處理。