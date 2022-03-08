特首與私院視像會面　促加大力度接收病人　協助營運暫託中心

特首林鄭月娥今日(8日)與全港13間私家醫院代表召開視像會議，討論私家醫院收症安排。私家醫院聯會主席何兆煒指，會議氣氛良好，引述林鄭指希望私院加大力度接收非新冠病人，協助政府營運暫託中心、為隔離狀況下的市民提供支援熱綫服務。

林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞與何兆煒等代表召開視像會議，討論私家醫院收症以減輕公立醫院壓力。何指私院有3至5成的醫護人員，因為染疫或是密切接觸者而未能上班，令人手非常緊絀，建議政府容許因密切接觸而要隔離的醫護，在足夠保護裝備下可以返工作崗位。引述林鄭在會上指政府會跟進研究。

何兆煒又指政府關注現時私院門診會否診治有上呼吸道徵狀及發燒病人，私院代表回應一定會診治，至於有輕症的新冠患者，就要有足夠防禦措施下，再盡力安排。

林鄭在會議中表示，理解私家醫院在抗疫過程做了不少工作，角色符合政府政策，如有機會，會向外界澄清對私家醫院的誤會。內地官員早前查詢香港的私家醫院是否拒收新冠患者，指希望相關消息不是真確，強調醫護人員有救治病人的「白衣使命」。