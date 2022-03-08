警旺角搗4非法賭檔　拘3主持17賭客兼發告票

旺角警區反三合會行動組、重案組及特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，今日(8日)下午展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反非法賭博行動，突擊搜查4個位於旺角的住宅及商業單位，搗破4個非法釣魚機賭場，檢獲29部釣魚機、一批遊戲卡及約1,100港元賭款。

行動中，3名本地人士(44至53歲)涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例被捕。另外，17名本地人士(31至62歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將繼續打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。