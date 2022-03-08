私院負壓設備有限　專科醫生倡進一步接收非新冠患者

受新冠肺炎疫情影響，本港公立醫院已超負荷，而私家醫院近日遭質疑拒收新冠患者。呼吸系統科專科醫生梁子超今日(8日)表示，私院無論硬件或軟件都有一定限制，既沒有足夠負壓病床，亦沒有足夠駐院醫生，故認為較可行的做法，是讓私院進一步接收非新冠患者，以讓公立醫院專注抗疫。

梁子超估算目前全港私家醫院僅有6,000張病床，約為公立醫院的20%，由於大部分私院當初設計並沒有預算應付高度傳染的疫症，僅有極少數設有負壓病房等負壓設施。他進一步解釋，自2003年沙士後，政府投入大量資源予公營醫院提升設備，包括負壓病床等，令公院設備較完善。

談及接收非新冠患者的可能性，他承認私家醫院的確有空間接受部分康復者或其他非確診者，但目前私院內醫護的固定人手並不多，由於醫院主要依賴醫生以「挂單」形式看診，每間私院僅約有幾十名駐院醫生，認為即使能夠借出病床亦未有足夠人手照顧患者。他預計私院短期內難以擴充人手，又預計政府需投入大量資源方有機會成事。