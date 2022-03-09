公院近半普通病房改用作隔離　醫管局料本周完工　

第5波疫情下，公立醫院隔離病床飽和。為可接收更多新冠病人，醫院管理局參照「沙士」時的經驗及相關隔離病房研究，早前購入1500部抽氣扇，將公院近半普通病房，改建為臨時隔離病房，預計本周內完工，連工包料每間病房須20萬至30萬元。計及每房安裝12至14部抽氣扇、部分留為後備等，成本至少2千萬元。

醫管局高級行政經理（工程）源栢樑表示，每個聯網獲分配200至300部，由聯網再分配到各醫院，由感染控制組評估後決定用作改建哪些病房。源指，這些抽氣扇並非很特別，只是規格上足以令普通病房變成負壓，空氣只會單一地從醫院走廊，經病房流出室外，並且每小時換氣量達6至12次，符合隔離病房的感染控制標準。不過，改建病房只能將病人一批過隔離，亦會較傳統隔離病房焗。

他又說，本港市面上其實無合規格的抽氣扇，曾向英國、上海多地查詢，但不是無貨，就是無法運輸。最後，當局在佛山找到合適的，並在中央、港府、議員、物流公司等協助下，約6日便經船運到港及轉送到各醫院。

每間改建病房的成本，除了拖電線、拆窗等工程費用，亦包括至少兩部，每部約千多二千元的「艾美特XF3060H」抽氣扇。但該部抽氣扇在內地大型購物網「京東」的售價，只約184港元，與源的說法差10倍。源解釋，醫管局購入的價格亦包括運費等，網上零售也未必可大量供貨，難以相提並論。

源又說，醫管局有與供應商保持聯絡，若有需要會加購，而疫情後或會拆卸抽氣扇，將病房還原，避免抽氣扇不開時室外空氣逆流。醫管局亦已訂購約400部大型空氣清新機，會放置在醫院通風較差，抽氣扇較難發揮效用的地方，例如放置物品較多的走廊，確保病毒不傳播。