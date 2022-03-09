東方日報A1：救急扶弱應優先　全民檢測未諗掂

新冠肺炎第5波疫情狂爆，本港昨單日確診超過3萬宗個案，並連續兩日呈報超過280人死亡，死亡率已飆上0.46%！鑑於公共醫療衞生防線已瀕崩潰，政府評估本港染疫人口或已高達20%，即約150萬人已中招，衞生防護中心昨透露，正觀察本港疫情是否見頂。消息指，疫情見頂後亦會在高位橫行，政府將調整抗疫策略，集中人手「快隔離、盡醫治」，望有效減低重症和死亡，故現階段全民強檢並非最優先的工作。據指，內地專家亦表支持，估計全民強檢或延至下月才啟動。政府終跪低修改抗疫政策，圖邁向「香港式清零」之路，但有專家批評當局已錯過良機，本港長者死亡率高實在是「慘痛的教訓」！

衞生署衞生防護中心昨日公布最新疫情，本港單日再增28,475宗確診個案，連同2,018宗經快速測試呈報平台已完成的有效呈報個案，合共有30,493宗新增確診，累計個案已突破52.5萬。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時個案數字無進一步爆發性上升，一周前曾連續數天日增約5萬宗個案，後來漸降至約3萬宗，至近日終回落至二至三萬宗，或因防疫措施獲市民配合，令疫情有少許回穩迹象，但仍需時觀察，因快測呈報平台啟用後，快速測試連同核酸檢測確診數字計算，疫情狀況會更見明朗。

不過，伴隨疫情或見頂的消息，是本港居高不下的老人死亡及病童猝亡現象，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，本港昨新增160名患者離世，分別為92男68女，年齡介乎4至105歲，其中有145人是65歲或以上的長者，有96人來自院舍。而未有打針人數為116人、25人已打第一針、19人已打兩針。

另外，還有127宗滯後呈報的死亡個案，屬上月21日至本周日（6日）期間離世，涉及68男59女，年齡介乎56至102歲。加上有4宗於公眾殮房才驗出病毒的死亡個案，昨新增死亡個案共291宗，再次創死亡個案新高。第5波疫情整體死亡率達0.46%，累計共2,365宗死亡個案，年齡介乎11個月至108歲，其中有5宗屬10歲以下的兒童。另有114宗為18至59歲的成年人個案。60歲或以上長者死亡宗數高達2,241宗，佔整體死亡94.8%，而在院舍出現的死亡個案則共有1,224宗，佔整體死亡人數逾半。

本港長者死亡率高，不過有消息指，政府目前正醞釀調整抗疫策略，按照推算，本港或已有20%人口染疫，為減低死亡率及重症的情況，需要在治療上加大力度，期望可在一至兩周內有成果，全民強制檢測亦不是現階段的最優先工作。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，第5波疫情最大問題便是抗疫政策的延遲，認為政府過度依賴過往經驗，導致錯失不少時機，例如葵涌邨未有及早封區，以及在疫情初期時未有用盡全力，針對長者及院舍群組等高危人士去催谷接種率，反而是將資源擴散到所有群組，加上初期在急症室分流方面亦未有做好，最後導致長者及院舍人士的死亡率偏高，形容是「一個慘痛的教訓」。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨日則指，衞生防護中心每日公布的確診數字未能反映實際疫情，近日病例回落至兩萬多三萬「只是假象」，認為要計及快速檢測呈染疫的個案，才評估到第5波疫情是否已見頂。

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