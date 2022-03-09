港大學者任詠華揚威海外　任國際化學發展組織首位女性會長

本港再有學者獲國際組織認可並委以重任，影響力舉足輕重。香港大學公布，該校理學院院長(暫任)任詠華，最近獲選為國際化學發展組織新任會長，成為該組織的第3任會長，亦是該組織自1981年創會以來首位女性會長。

任詠華於港大化學系取得⼀級榮譽理學士和博士學位，主要從事無機和⾦屬有機化學、超分⼦化學、光物理學和光化學，以及金屬基分子功能材料等方面的研究。她近年屢獲多項國際殊榮，包括今年獲得美國化學會Josef Michl光化學獎、2021年獲該學會權威學術期刊《能源與燃料》選為「能源研究先驅」，並以特刊形式表彰其於能源研究領域的重要貢獻；以及她於2020年獲歐洲光化學協會、美國光化學會和亞洲及大洋洲光化學會共同頒授Porter Medal獎章。

除了國際獎項，任詠華教授是中國科學院院士、世界科學 院院士、美國科學院外籍院士、歐洲人文和自然科學院外籍院士，以及香港科學院創院院士。她於 2011 年獲頒歐萊雅—聯合國教科⽂組織世界傑出女科學家成就獎，其他獎項包括英國皇家化學會百周年講座獎、英國皇家化學會Ludwig Mond Award、日本光化學協會Eikohsha光化學家獎、日本錯體化學會國際獎、和裘槎優秀科研者獎等。另外，自2020年起，她更擔任旗艦學術期刊《自然科學》(Natural Sciences)的化學領域主編。

對於獲選為國際化學發展組織會長，任詠華稱感到榮幸，並期待與成員攜手合作，促進以化學為核心來應對21世紀各種全球性挑戰，尤其是推動可持續和公平的未來發展工作。

國際化學發展組織於1981年7月，在巴黎教科文組織舉辦的一次會議上成立，隨後在比利時註冊為非牟利及非政府組織。其使命是通過將化學重新定位來造福社會，以及促進化學在可持續發展方面發揮重要作用，從而實現化學於可持續、公平的人類發展和經濟增長的應用。該組織的2位前會長，分別是來自美國的諾貝爾獎得獎者格倫西博格（Glenn T SEABORG），以及來自法國的諾貝爾獎得獎者尚—馬里．萊恩（Jean-Marie LEHN）。