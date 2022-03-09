伊利沙伯醫院改為專收確診患者　救護員須銷假協助轉移病人

本港新冠肺炎確診數字持續高企，導致公立醫院急症室及病房服務緊張，消息指伊利沙伯醫院今日(9日)起，將轉為專門接收新冠患者的「指定醫院」，連同早前的天水圍醫院及北大嶼山醫院，指定醫院會增至3間。另外，由於要轉移確診者到相關醫院，據悉消防處今起至下周日(13日)，將總動員處理病人轉移及維持緊急服務，所有救護員需要銷假1天，事後以加班津貼作補償。

伊利沙伯醫院擬今日開始逐步轉為接收確診者的指定醫院，預計需時4天，而病人轉移料4天內，即本周六(12日)完成，目前院內不適合出院的病人會轉移至其他公立醫院，或送到各間私家醫院，已康復病人會安排返家或回到安老院舍。病情有好轉的新冠病人會轉至中大醫院或其他公院，急症室將不接收新冠病人以外個案。

消息指，伊院將會集中收治聯網內的嚴重新冠確診者，目前該院約有400名嚴重患者，廣華醫院內約100名確診者亦會轉送伊院繼續治療。

另一方面，據知消防處昨日(8日)發出「處長命令」，準備將廣華醫院的新冠病人轉移至伊院，不過，由於現時有455名救護員確診，376名同事列為密切接觸者，在人手及救護車缺乏下，所有救護員須要在明日（9日）至周日（13日）內加班一日，並以加班津貼作為補償。屆時，所有前線變成「返4日放1日」，主任級輪更24小時工作，管理層亦要留局協調，務求盡快完成病人遷移。