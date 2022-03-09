消防處專線3天收約1.4萬宗申入隔離設施　有市民投訴膳食不佳

消防處由本周日(6日)起推出專線，供輕症確診者申請入住隔離設施。消防處助理處長黃鎮業今早(9日)在電台節目表示，服務啟用當晚已收到超過3,000宗個案，周一(7日)更有超過6,000宗個案，而昨日(8日)則回落至3,000多宗，至今早共收超過13,900宗求助個案。他稱已調動非前線人員，如有需要會再增派人手，會盡快安排市民隔離，相信能追上需求。

他指出，新專線能直接聯絡市民，節省以往與衞生防護中心追蹤辦的訊息來往時間，加快入住流程。至於市民能否選擇入住哪一間隔離設施，黃指消防處會視乎個設施入住情況、患者檢測陽性的日子和居住環境，決定隔離安排，與相關隔離設施確認後，再以短訊通知患者，接載他們到設施。

他認為，一般隔離設施的設備齊全，市民只需帶同個人用品、衣物等，又呼籲市民提供完整資料，以加快處理流程。

另外，有正入住青衣社區隔離設施的市民在電台節目表示，周日中午獲通知安排入住青衣社區隔離設施，至晚上才抵達，在旅遊巴上滯留期間未獲安排如廁及補充水分；該市民又批評隔離設施的膳食較油膩，部分飯類及肉類未熟透，需要向職員反映才獲安排其他膳食，設施內亦沒有報紙、書刊雜誌及其他娛樂提供，需自行帶備及申請本地數據。