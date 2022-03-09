快速檢測包質素難料　消委會推搜尋器查詢有否納入認可名單

市面上出現各式各樣的快速檢測包，質素難免參次不齊。消費者委員會今（9日）指，聯同商務及經濟發展局推出快速抗原測試(RAT)包認可名單搜尋器，讓市民搜尋快速抗原檢測包，是否已被納入香港、內地、歐盟或美國的認可名單。

對於有市民反映，自行購買的檢測包是否合乎規格。消委會指，本港並沒有特定法例規管醫療儀器(包括2019冠狀病毒快速抗原測試)的進口、分銷及使用等，而目前衞生署推出的「醫療儀器行政管理制度」，包括快速抗原測試的表列，僅屬自願性質，換言之即製造商或代理商可自行決定是否進行申請及登基，故此若檢測包不在名單之列，亦不等同不合相關規格及標準。消委會強調，即使檢測包印有通過歐盟(CE)標誌，並不代表產品已獲有關當局測試過品質，僅屬歐盟為應付疫情，讓成員國互相承認測試結果的制度。

消委會續說，搜尋器列出測試包的製造商、商品名稱、臨床表現數據及相片等，並會定期更新名單，以讓市民能夠在購買前了解檢測包是否已被納入有關認可名單。