第5波疫情病亡數字急速上升　首要減少重症死亡個案

本港第5波新冠肺炎疫情嚴重，坊間對防疫措施的各種謠言不斷。港府今日(9日)起在政府總部召開記者會，特首林鄭月娥表示，為應對澄清疫情流言，政府自今日起，除了每周二，交代政府的疫情工作進度。她續指，第5波疫情死亡人數急速上升，個案至今已達2,365宗，絕大部分為長者，她強調港府首要減少重症死亡個案。

林鄭月娥指每日都有高層記者會，直到戰勝疫情，明日(10日)亦將聯同發展局局長同保安局局長召開記者會。她又指要加強新患病者治療，目前本港確診數超過50萬，傳播快且矚目驚心，重申接種疫苗有效減低重症。

林鄭又宣布，伊莉莎白醫院成為救治新冠病人的醫院，從今日起不會收治非新冠病人，消防處會協助處理。她表示，公立醫院大概一半病床改為接收新冠病患，估計約9,000張，希望私家醫院可以接受部分醫管局病人。同時提升北大嶼山醫院感染控制中心、亞洲國際博覽館更多醫療人手，以助可以救治重症病人能力。

林鄭又提到，難以做到床等人，需要新冠病情分流。需要設立長者社區隔離暫託設施，給予病情輕但需要觀察的長者，由社署營運，包括亞博部分床位及兩個體育館，會啟動啟德郵輪碼頭，亦會考慮繼續使用體育館。