涉在家非禮女性朋友　「理大廚房佬」受審

因在2019年理大衝突期間留在理大校園內煮食，而被人稱為「理大廚房佬」的男子施漢恒，涉嫌於去年干犯非禮案，今天（9日）在西九龍裁判法院受審。女事主作供稱她與被告只是普通朋友，案發當日2人曾在被告家中閒聊。她打算離開時，被告拉住她的手稱要幫她「睇手相」。其後被告拉她到床上，用左手捉住她雙手，右手就將她的上衣連同胸圍一同拉起，及摸她右胸。

40歲的被告施漢恒，被控一項猥褻侵犯罪。控罪指他於2021年3月20日，在旺角塘尾道某大廈一單位內，猥褻侵犯中國籍女子Ｘ。女事主X今天使用特別通道進庭，並在屏風後作供。X供稱她於2020年11月認識被告，2人只是普通朋友關係。案發當日下午，她與被告相約在深水埗西九龍中心見面。X指當時她的個人資料遭人上載到網上，她打算找被告協助解決。X表示，那次是兩人第2次見面，被告稱有個袋要送給她，她於是在約晚上8時半跟被告去了其住所。

X供稱她與被告閒聊一會後，被告拿出袋子送給她。之後她打算離開，惟被告伸手拉住她，稱幫她「睇手相」。X表示，她並不情願及拒絕，但被告堅持及稱她掌紋不好等。被告其後拉她到床邊坐下，用左手捉住她雙手，及將她按倒床上，她嘗試掙扎、和用腳踢開被告，但並不成功。X指其後被告用右手將她的上衣連同胸圍一同拉起，再用右手摸她右胸，她感到非常害怕，一直嘗試掙扎，亦曾向被告指「唔好搞我」，但她因「驚得滯」，而沒有大聲呼救。

案件編號：WKCC 4692/2021