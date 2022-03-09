政Whats噏：陳梓維開配對公司　未開業先兼做買餸服務

去年區議會爆發離職潮，部分民主派前區議員已離港，至於留喺香港嘅人就另覓出路。其中，油尖旺前區議員陳梓維尋日（8日）就宣布，自己最近開咗間名為「脫『毒』工程」嘅配對服務公司。由於主業務未正式開始，所以佢打算暫以「半義工」身份，協助疫情下難外出嘅獨居長者或雙老每日到街市購買新鮮餸菜，為期兩星期喎。

陳去年辭任區議員一職，任期至去年7月。及後佢曾透露搵到新工作，但就好神秘，未有提及從業咩行業。事隔逾半年，佢就終於宣布有新搞作，並喺公司嘅Facebook專頁上提到因疫情嚴重，好多獨居長者或雙老都非常害怕買餸時會感染，或者因未打針而去唔到街市、超市或商場，所以決定成立全新行業「買餸師」。

之不過，呢項服務並唔係免費嫁，陳梓維話會因應服務調整收費，如果單純買餸，40港元內餸菜會收取10港元費用，80港元內餸菜會收取20港元費用。至於其他服務，包括去超市購物，或代拎嘢上樓就需額外報價喎。

佢又話下周一(14日)投入服務，自己每日早上都會進行快速檢測，服務時間係早上9點至11點，只限佐敦區獨居長者或雙老優先，名額每日10個，並因應當天有冇義工協助而作出調整。至於喺尖沙咀嘅辦公處亦將會喺5月開張。之不過，就咁睇依家網上好似仲未有好大回響咁。

話說話，新公司主要業務同配對服務有關，令人聯想起上月佢曾有感而發，喺回顧過去一年由區議員至辭職嘅心情之餘，仲大呻前任女朋友家人曾嫌棄佢收入少、難養活女方。當時佢更透露正籌備人生大事，唔知係咪就係開新公司呢？