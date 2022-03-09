禁足流言千百遍　搶購潮現　全民強檢只屬傳聞？

港府早前宣布將推行「全民強檢」，其後有消息指期間或需要禁足，造成全港各區出現搶購潮，惟強檢日程安排未有定案，而坊間卻不斷傳出延遲消息，更有指政府重心仍為治療重症，「全民強檢」甚至沒有定下時間表，當局今日(9日)表示行動仍在規劃當中，着市民不要做出不必要行動。此情況在網上亦有大量討論貼文，其中，有網民更以「傳聞強檢」形容當局的計劃，端的是神龍見首不見尾，強檢有傳再改期！

社交平台Facebook近日有不少貼文均寫道「全民強檢」已變成「傳聞強檢」，當中有發貼的市民更指「風向日日都唔同，作為升斗市民嘅我，真係完全無所適從，依家嘅香港真係溫暖過西伯利亞嘅冬天，香港人惟有自求多福」，有網民表示「都係嗰隻鵝(意指特首林鄭月娥)講啫，但全民(強檢)已經變成江湖傳聞」；亦有人直言「成日打倒自己，吹風吹到好乞人憎」、「依家政府六神無主，一時一樣，可以收檔啦」。

另有網民對政府「全民強檢」嬉笑怒罵，以分享笑話發貼「是日笑話一則，我食飯時睇到都笑咗出嚟...全民強檢，傳聞強檢？」，並指「粵語果然博大精深」。

此外，亦有網民近日在討論區以「究竟『傳聞強檢』係咪已經壽終正寢」為題發貼，質疑明明內地專家督導數周，期間亦不斷開會討論，但現時卻「好大機會唔搞」，甚至引述本港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇數日前所言，「全民強檢」在內地證實有效，但本港需結合實際情況，如確診數字居高不下，全民檢測作用不大。