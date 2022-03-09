本港今增58757確診　僅7例為輸入個案　快測呈報佔32766宗

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(9日)公布，經衞生署公共衞生化驗服務處、私家化驗所及或社區檢測中心新增25,991宗確診，僅7宗為輸入病例，其餘均屬本地個案。另快測呈報平台昨日共有32,766名市民登記及成功確認，並已發出隔離令。綜合上述兩個數字(快測呈報平台及各檢測化驗所確診)總和，本港今增58,757宗確診。

確診個案中，3,123宗經醫管局確診，2,825宗經衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下20,043宗則由私家化驗所及社區檢測中心直接確診。衞生署驗檢的個案中，沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有1,816宗疑染Omicron，餘下的354宗未完成化驗，以及665宗病毒量不足未能進行基因排序。歐家榮指，第5波至今共有2,656名新冠病人離世，比昨日增291宗，死亡率為0.46%，年齡介乎11個月至108歲，中位數為85歲。

歐家榮表示，昨日再多27間院舍出現確診病例，包括20間安老院舍、7間殘疾人士院舍，共370人染疫，涉及278名院友、92名員工。至今全港710間安老院舍爆疫，而有56%安老院舍在第5波疫情爆疫，涉及約19,600名院友，佔全港安老院舍的26%，另有5,310名員工染疫，佔18%。

歐家榮又指，第5波至今已有約20至30%的院舍職員及院友中招，他表示居於院舍均為高危人士，死亡率高，加上目前院友及職員的接種率均不理想，故閉環方式可有助防止院舍爆發。

就快測呈報平台方面，歐表示，平台是前日才開始啟動，並不會有數據滯後的情況，而是可以幫助加快掌握數字。他續指，平台會問一系列的個人資料，亦會收集病徵資料作流行病學調查以便收集實時數據，故2月26日以前已康復的病人無需申報，26日以後有確診的市民申報，亦只是為了作補充檢疫令，不會另作跟進。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，現時有8,883位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。過去24小時，共有807名確診病人康復出院；有約70名病人在入院篩查或院內檢測時確診，有近90名同房病人列為密切接觸者。醫管局至今也有近11,569名職員染疫，當中3,425人已重返崗位工作。