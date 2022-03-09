再增291新冠患者病亡　第5波累計2656人離世

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局今日(9日)公布，本港過去24小時再多195名患者病亡，分別為126男、69女，年齡介乎41至105歲，當中有178人是65歲或以上的長者，有98人來自院舍，145人未接種新冠疫苗，30人已打1針、19人打2針、1人已打第3針。連同會上公布95宗滯後呈報的死亡個案，以及1宗殮房確診死亡個案，本港昨日(8日)共增291宗死亡個案。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，現時有8,883位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。她又指，過去24小時，共有807名確診病人康復出院；有約70名病人在入院篩查或院內檢測時確診，有近90名同房病人列為密切接觸者。醫管局至今也有近11,569名職員染疫，當中3,425人已重返崗位工作。

此外，共有95宗滯後呈報的死亡個案，屬於上周日(2月27日)至本周一(7日)期間離世，涉及59男36女，年齡介乎47至100歲；另有1宗殮房確診死亡個案，由法醫科殮房呈報，死者為76歲女士，有長期病患，於本周一被發現死亡。何又指，死者大多為50至56歲病人，大多為有癌症、腦癇症及居於院舍。當中一名41歲女死者為外傭，曾在廚房暈倒，送院後發現有腦出血情況，也驗出有新冠病毒；綜觀而言，何指出死者未必是死於(die of)新冠病毒，有可能是同時帶有新冠病毒(die with)死亡。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第5波疫情至今，累計已有2,656人離世，死亡率為0.46%，年齡介乎11個月至108歲，中位數為85歲。