中小企業務2月顯著下跌　特別是物流地產業

中小企業務狀況持續欠佳，政府統計處今日(9日)發表2月分中小企業務狀況按月統計調查結果，以50為盛衰分界線，指數愈高反映業務更好。中小企業務收益繼續低於50的分界線，現時動向指數從1月在收縮區域的37.8，顯著下跌至2月的29.9，展望(3月)的業務收益動向指數則為38.5。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2月均較1月下跌，特別是物流業(從41.7下跌至20.0)及地產業(從41.8下跌至25.9)。至於進出口貿易新訂單的現時動向指數從1月的44.0上升至2月的40.2，而3月的新訂單展望動向指數為42.8。

政府發言人表示，隨着本地疫情惡化，中小企營商氣氛於2月進一步轉弱。業務收益的現時動向指數顯著下跌至2020年初以來的最低水平，所有受訪行業的細分指數均下跌，就業情況亦進一步轉差。

發言人進一步指出，本地疫情非常嚴峻，加上各項防疫抗疫措施，料會在短期內繼續打擊營商氣氛。近日歐洲地緣政治局勢急劇升溫亦增添不利因素。社會各界必須與政府齊心合力，盡快令疫情受控，以減少對公共健康的影響和保持經濟的韌力。政府會密切監察情況。