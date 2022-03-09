浸大團隊提供免費中醫　服務逾8000名新冠病人及照顧者

香港浸會大學成立由跨學科專家和支援人員組成的團隊，為確診者、密切接觸者及照顧者提供免費中醫預防和診治，以及心理情緒支援綜合服務。中醫師會透過WhatsApp視像為受感染人士診症，根據其臨床病徵和體質處方，並提供配藥服務，診金、藥費及速遞費用全免。網上診症至今服務超過8,000名病人、密切接觸者及照顧者。

浸大校長衞炳江表示，中醫藥防治新冠病毒的成效已獲臨床驗證，因應疫情發展，浸大迅速組織一支中醫醫療團隊，希望盡力幫助有急切需要的病人，紓緩醫療體系的壓力；同時，社會工作系亦為安老院舍的長者及員工提供情緒支援及輔導，照顧他們的心理健康。

中醫團隊2月中旬推出感染人士免費網上診症服務，針對未獲安排入院而在社區接受隔離、沒有危急病情的患者，提供免費諮詢及診症服務。大學迅速在兩星期內調配資源，設立中醫抗疫遠程醫療中心，集中處理預約、應診和送藥安排，3月初開始投入運作，並設立專屬網上平台，方便公眾登記使用服務。

網上診症至今服務超過8,000名病人、密切接觸者及照顧者，每日最多可服務達1,000人。為回應服務殷切需求，浸大正招募中醫校友加入診症團隊。

浸大協理副校長(中醫藥發展)、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥說，浸大中醫參與新冠病毒診治，為強化中醫藥在本港醫療體系的角色提供寶貴經驗。浸大中醫藥學院根據臨床治療情況，結合業界經驗，並參考內地的新冠病毒診療方案，制訂香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案，涵蓋新冠病毒的中醫預防、輕型及中型感染臨床治療，以及康復方案。

浸大社會科學院院長、社會工作系講座教授黎永亮指出，面對曠日持久的新冠病毒大流行疫情，個別人士或會出現情緒困擾，確診者會擔心病情，而他們的照顧者和緊密接觸者，亦會因照顧病人的壓力和切身感染風險而受情緒困擾，在廣泛出現疫情的安老院舍尤其嚴重。