中大推遙距中醫診症　確診者首3次諮詢免診金　藥費每劑70元

第5波疫情未平，為支援多名滯留社區等候治療的染疫市民，香港中文大學中西醫結合醫務中心(沙田)及其灣仔分部香港中文大學「上海總會中西醫結合醫務中心」，推出新冠患者遙距診症服務，為新症及舊症的確診者提供首3次免診金的中醫諮詢及診症服務，有需要的市民可在於網上登記及預約。

遙距診症服務的求診者，須是身處香港的新冠感染者，並要出示確診證明，例如西醫證明文件、檢測報告、SMS 檢測結果或快速檢測結果。上述人士可透過熱線或電郵報名，應診時間為星期一至五上午9時至下午5時半。灣仔分部額外於星期六上午9時至下午12時半開放。

診金方面，確診者首3次診金全免，藥費是每劑70港元，額外藥費則另計；代煎藥費為每劑20元，至少3劑起。快遞費用由求診者自付，會因應運送距離而異，醫務中心只安排運送中藥顆粒，其他條款需根據快遞公司指引。

醫務中心表示，中招患者一般有上呼吸道感染症狀，如咽痛、口乾、發熱、咳嗽、流涕、頭痛、身痛等，甚或出現氣促、嗅覺味覺減退、全身乏力等症狀。中心的註冊中醫師會透過視像了解患者發病的經過、症狀體徵、病程長短，綜合考慮，建議適合個人的治療用藥。中心另引述內地臨床數據指，中醫治療可改善症狀，減低重症率及死亡率，並有利肺部損傷的康復。