政Whats噏：一周前轟港府抗疫不力　盛智文今縮沙：指摘無補於事

商人盛智文上周三(2日)致函特首林鄭月娥，批評所謂醫學專家同食物及衞生局局長陳肇始，發放嘅資訊令人困惑，導致謠言四起引起恐慌，令香港嘅國際聲譽受到好大損害。惟事隔一周，佢今日(9日)出席一個網台節目時，指倘若全民檢測日期真喺延遲，將會喺正確決定，又表示現時指摘並不能解決事情，反而要尋找方法解決問題，因為抗疫喺全港市民嘅事情。似乎同早前嘅口風大相逕庭，似係縮沙喎。

盛智文早前接受傳媒訪問時亦點名林鄭、食物及衞生局局長陳肇始就「禁足」各說各樣，但今日喺節目就話近日積極就防疫政策發聲喺因為希望香港變得更好，又透露早前去信林鄭翌日對方已回覆佢，內容十分充實，又指自己相當尊重她，識咗佢20年以上。

究竟林鄭回覆咗啲乜嘢？佢話林鄭表明完全明白佢嘅擔心同焦慮，強調會做好資訊發放工作，如發現有錯誤訊息亦會盡快澄清。

佢又話香港恢復同外國通關好重要，因為香港作為一個國際金融城市，若繼續執行來港需隔離等政策，會令一些海外企業卻步，認為喺內地通關同吸引海外人才方面須取得平衡，因此過去有部分國際企業人才離港、轉往新加坡等地，所以當確診人數下跌時，可考慮旅遊「氣泡」等方案。

對於全民強檢，佢倘若日期真喺延遲，將會係正確決定。佢亦話內地專家來港協助有助香港抗疫，因為專家有豐富經驗，亦曾處理武漢爆發嘅新冠肺炎疫情，有好多有用嘅建議。