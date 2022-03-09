補習教師串謀謀殺無牌藏槍　污點證人囚6年半

補習老師蘇翰韜被控指使與他有性關係的女網友，去殺害與他有金錢轇轕的男子，且向女網友提供真槍及滅聲器連子彈，更親身教授開槍方法。他經審訊後於周一（7日）在高院被裁定串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪成，原定於今午（9日）與女網友一同判刑。但法官決定先判女網友，將蘇的刑期押後至明早。結果承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪、並轉為污點證人指證蘇的女網友翟詠詩，今天被判監6年半。原訟庭法官李素蘭指她受愛情蒙蔽，被蘇影響而愚蠢地依從他的意思做骯髒工作，收起涉案槍械以免他被捕，顯示出她的不成熟及嚴重無知。

辯方大律師為現年20歲的被告翟詠詩求情時指，翟並不知生父是誰，且被母親拋棄，出生27天便被棄於保良局，其後才被姨母接回撫養。缺乏父母關愛的翟因誤交損友致成續下滑，又受到蘇翰韜唆擺而管有涉案槍械彈藥。她現已深感後悔及成熟不少，在還押期間應考文憑試，考獲全科合格，但她希望獲大學收錄而決定重考，且希望可盡快出獄孝順患病的姨母。此外，她亦盡力協助控方，並出庭指證蘇，可望可獲一半刑期扣減。

法官判刑指，翟於網上認識蘇，蘇當時明知翟愛上他，卻表明不會與她成為情侶，只能成為性伴侶，更帶翟到廢置學校性交，且利用翟為他保管涉案真槍及彈藥，以讓他逃避刑責，並要翟為他開槍殺人。法官指因翟不成熟及被愛情蒙蔽而甘願被蘇利用，為他做骯髒工作。法官指案件有加刑因素，包括涉案槍械曾打算用作不法行為，且曾試槍發射，故以13年監禁作量刑起點。不過因翟曾出庭作供指證蘇，且確協助到法庭，故給予減刑一半至監禁6年半。

案情顯示，警方於2019年1月1日，到大埔一間荒廢學校調查，在一斜坡發現彈痕，並在附近找到懷疑彈頭及彈殼。警方於同日到翟詠詩位於沙田小瀝源南約的住所搜查，搜出一支自動手槍、一個彈匣、49發可用該手槍發射的9乘19毫米口徑子彈，於是拘捕翟。翟其後向警方承認是蘇翰韜叫她保管上述槍彈，在她被捕前兩日，蘇叫她把槍帶到上述的荒廢學校試槍，並由蘇開槍。翟稱早前透過蘇的Facebook專頁購買野戰用品，因而認識蘇。翟又稱，蘇於2018年12月初，把3支真手槍和10盒共500發子彈交給她保管，之後又到她家取走其中兩支手槍和9盒共450發子彈。

被裁定串謀謀殺等2罪罪成的蘇翰韜（31歲）今天亦有被帶上庭。他被裁定於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩（21歲）及其他身份不詳的人串謀謀殺林靖峰；及於2018年3月某日至2019年1月1日期間，管有槍、滅聲器和彈藥的罪名成立。

案件編號：HCCC 243/2020