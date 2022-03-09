調查指96%劏房戶被濫收水費　有市民多收近5倍

基層市民居住劏房生活艱苦，而被業主濫收水費更是雪上加霜！葵涌劏房居民大聯盟今日(9日)發布問卷調查，結果發現市場上濫收水費方法五花八門，無統一繳交方式，有96%人現時被業主濫收水費。雖早前水務署承諾會主動巡查懷疑濫收水費的分間單位，惟100%人均表示從沒見過水務署職員進行巡查；即便水務署設有舉報熱線，但有逾83.3%人因擔心會被業主秋後算帳，故無法舉報。團體表示，有劏房戶水費倍計，濫收幅度近5倍，建議政府立法要求安裝獨立水錶，並讓劏房戶直接向水務署繳交水費。

葵涌劏房居民大聯盟於去年12月31日至今年2月15日，以問卷方式訪問了100位葵涌區不適切居所租戶，調查《2021年水務設施(水務設施規例)(修訂)條例》生效後的水費繳交情況。

調查結果顯示，坊間水費收費方式五花八門，包括有75%人為業主自定水費價錢；15%人為按住戶人頭計算；以及4%人為租金包含水電等，缺乏統一標準。團體認為，業主可隨意定價收費，令濫收情況更嚴重。而調查中有96%人現被業主濫收水費，其中81%受訪者現居單位更已安裝獨立水錶，可見即使安裝獨立水錶，濫收情況亦不會改善，團體斥政府無視任由業主自由定價收取水費，才是租客長年被濫收水費的元兇。

團體又指，雖然水務署指會主動巡查，調查業主有否濫收水費，但100%受訪者均表示，居住期間從未見過水務署職員於大樓內進行巡查。而水務署設舉報熱線亦並不見效，因租客舉報業主需承擔很大風險。調查顯示，有逾50%人擔心舉報業主後，罰款損失會被轉嫁到租戶，故有90%人表示不會主動舉報業主，令舉報機制失效。

團體更發現有劏房戶水費以倍計，濫收幅度將近5倍。若以水務署收費方式計算，有受訪者指一個結算期、即4個月水費應只需繳交123.04港元，但在相同用水量下，現時單月已繳交142.6港元，即1個月所交水費已超水務署4個月收費，每個結算期的濫收比例高達4.6倍，情況令人側目。而劏房街坊黃女士更指，「以前住平台僭建單位，每個月需要按人頭，3個人要每個月交120港元水費，現在跟水務署，收到張單先發現4個月才20港元。原來可以相差成24倍，真係濫收得好誇張！」

團體建議，政府應立法強制業主為租戶安裝獨立水錶，並直接向水務署繳交水費；水務署亦需加大打擊力度，主動執法；同時可加強政策宣傳，推動公眾教育。