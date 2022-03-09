4重建工廈早鳥搬遷額外津貼期限　延長至今年7月底

政府早前宣布將清拆房屋委員會旗下4幢工廠大廈，包括火炭穗輝、九龍灣業安、長沙灣宏昌及葵涌葵安工廠大廈，並向受影響租戶發放特惠津貼，截至上月已有約1,310個受影響租戶，涉及約67%租約已滿或承諾遷離的單位。房委會將延長受影響租戶因提早退租而獲發放的額外款項，即「早鳥優惠款項」期限，由上月28日延長至7月底。

房委會表示，由於部分計劃搬遷至其他工廠單位經營的受影響租戶反映，因搬遷期臨近農曆新年，在另覓處所及安排搬遷等方面遇困難，故建議將「早鳥優惠款項」的期限延長，若租戶於今年7月31日或之前遷離單及交還單位，且不租用房委會轄下其他工廠單位，將符合資格獲發每戶為數10萬港元的「早鳥優惠款項」。房委會已在1月底之前通知個別受影響租戶。

截至今年1月12日，上述4工廈約有480個受影響租戶，即涉及約24%的租約已交還單位，另有約830個租戶，涉及約42%的租約已遞交退租通知書或已申請先行發放70%的特惠津貼，承諾遷離單位。