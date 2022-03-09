欽差大臣還需尚方寶劍　降魔平亂懲疫禍官

疫情大爆發下港府碌碌無為，民怨鼎沸已到頂點。有意見質疑港府管治團隊是否有人放軟手腳或專業失當，任由疫禍襲港，直斥需嚴懲涉事官員，惟現時領導級京官出手雖有如欽差大臣，但還需尚方寶劍，降魔平亂。有學者認為必要時或可研究《港區國安法》的條文，從國家安全的角度審視事件，了解爆疫的箇中原因，懲治疫情下有否官員故意導致社會受害。有法律界人士則認為可考慮循「公職人員行為失當」方向調查，追究責任。

抗疫官員表現為人詬病，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，外界已有聲音質疑現時政府有人刻意「攪局」，甚至有境外勢力或代理人從中協助，令到疫情惡化，從中取利，從國泰「中門大開」出現漏洞已惹起很大爭議，因此香港或可研究《港區國安法》的條文，了解疫情爆發原因。

他續稱，現時管治團隊採取躺平主義，縱使有中央支援仍未好好運用資源。另一方面，他亦批評高官問責制形同虛設，舉例以往的鉛水事件，未見任何高官需要負責，因此今次亦難以用作懲治相關主事官員。他補充，立法會亦有機制聯合提出彈劾高官的議案，但相信現階段難以提出。

至於有意見指公職人員獲賦予為公眾利益而行使的權力，責任重大，因此當他們行為失當亦應負責。執業大律師龔靜儀表示，疫情下市民想了解很多資訊，包括最近的禁足強檢行動，指當局應盡早公布詳情，包括負責決定的官員名單等，待日後出錯時亦可追究責任。但現時管治團隊「歎慢板」，加上現時主力抗疫的官員，包括食物及衞生局局長陳肇始及特首林鄭月娥，亦未有清楚解說禁足強檢行動，在抗疫工作上未有盡全力。

龔靜儀續指有關執法人員可循「公職人員行為失當」作為調查方向，而終審法院在過往案例中，亦列出構成公職人員行為失當的主要元素，包括一名公職人員藉作為或不作為而故意作出不當行為，例如故意忽略或不履行其職責；沒有合理辯解或理由等等。至於被裁定干犯公職人員行為失當罪成的公職人員，最高可被判處監禁7年及罰款。

議員梁美芬亦形容香港疫情如同山頂發生山火，無論要斬樹還是其他方法，都要盡快找條路上去救火，所以可使用緊急法作為「萬能KEY」執法，包括徵用私家醫院等資源等。她亦指香港現時是出現制度問題，港府統籌不力，未有好好運用民間資源，她指到現時為止，仍未看到港府安排內地醫護人員到港，私家醫院亦未協助看症，強調香港疫情不能影響內地，要以內地14億人民為福祉，內地更要嚴防香港的輸入個案。她更指快速檢測呈報平台未能如實反映實際感染人數，身邊已有很多小孩及長者的確診個案。