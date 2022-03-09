81歲翁昏厥入威院　停用皮質醇後血壓低猝逝　個案交死因庭研訊

醫院管理局今日(9日)公布1宗醫療風險警示事件，威爾斯親王醫院一名患有多種慢性疾病的81歲老翁上周二(1日)因反應緩慢及昏厥，到該院急症室求診，檢查顯示病人低血壓及肺部有感染，院方安排病人入住內科病房，情況好轉後停用皮質醇，惟上周六(5日)晚上7時5分量度不到血壓，醫生雖已為病人施行急救，惟病人最終於當晚7時33分離世。院方已向死因裁判官呈報個案，並會配合調查工作。

一名81歲老翁，患有多種慢性疾病，需長期服用口服藥物乙酸皮質醇，上周二因反應緩慢及昏厥，到威爾斯親王醫院急症室求診。檢查顯示病人低血壓及肺部有感染，院方安排病人入住內科病房。醫生因應病人臨床情況，以靜脈注射方式給予乙酸皮質醇。

病人情況其後好轉，醫生於上周四(3日)曾調整其劑量，並於上周五(4日)早上停止靜脈注射乙酸皮質醇，惟未有恢復處方口服乙酸皮質醇。其後病人血壓一直穩定，至上周六(5日)晚上7時05分量度不到血壓，醫生立即為病人施行急救，惟病人最終於當晚7時33分離世。

院方對病人離世感到非常難過，已與病人家屬解釋事件，並致以深切歉意和慰問。院方會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助。

皮質醇負責維持血壓、血糖、電解質水平，分泌不足可致惡心、感到疲憊、體重減輕。