離世前14天曾打針個案增至77宗　專家評估其中66宗無關聯

港府谷針未曾停，接種新冠疫苗後死亡的個案亦不斷出現。衞生署今日(9日)表示，截至本周日(6日)接獲77宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗人士的死亡個案，而新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估後總結，其中53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，13宗個案初步認為與打針沒有關聯，餘下11宗則仍有待全面解剖報告。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

截至上周一(2月28日)，本港共錄得238,377宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2(即新冠病毒)的確診個案，其中990人離世。另外，本港市民合共接種了約1,311萬劑新冠疫苗，已打最少1針的市民有約617萬。同期，衞生署共接獲7,097宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%，當中包括上述72宗涉及曾經於離世前14天內打針人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0006%。

根據本地的死亡率數據，於2020年在30歲或以上的人口當中，有3,856人死於缺血性心臟病，即每10萬人有70.5宗；及有6,546人死於心臟病，即每10萬人有119.6宗。此外，根據醫院管理局資料，今年1月31日至上周日(2月27日)期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有339.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有16.2宗。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

專家委員會亦已檢視其他嚴重或非預期異常事件及關注事件的現有臨床數據和資料，以進行因果關係評估。相關結果將在本周五(11日)公布。

根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。衞生署建立了新冠疫苗藥物安全監測系統，亦與香港大學合作透過「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」主動監測新冠疫苗接種關注事件。藥物安全監測系統的主要目的是識別疫苗可能產生的副作用的潛在信號。